Tellijale

Otsustada polnud lihtne. Kui võtta hiir välja, mässida paberisse ja visata prügikasti, oleks probleem lahendatud. Aga kindlasti on olemas eeskiri, mis ei luba korjuseid olmeprügi hulka visata. Kutsuda majahaldur ja anda hiir talle üle? Aga kui kaua see võtaks? Ehk mõni tund või päevgi? Kogu selle aja oleks looja karja läinud hiireke pidanud ootama kellegi lauanurgal või kapi peal. See poleks ilmselt paljudele töökaaslastele ega külalistele meeldinud.