Eesti aasta purjetaja tiitli pälvis üksi ümber maailma seilanud Uku Randmaa

Aastavõistkonna tiitli pälvis ORC-klassi avamerejahtide maailmameistrivõistlustel Pärnu jahtklubi lipu all purjetava kapten Ott Kikkase Sugar 3 meeskond, kuhu kuulusid pärnakad Marjaliisa Umb ja Karl Robert Trink, saarlane Siim Ots ja itaallased Sandro Montefusco, Paolo Montefusco, Matteo Polli, Maurizio Loberto ja Paolo Bucciarelli.

Aasta tegu on Admiral Bellingshauseni Antarktika ekspeditsioon kui tänavu kõige suuremat avalikku tähelepanu pälvinud mereline ettevõtmine.

Pärnu jahtklubi lipu all purjetava kapten Aivar Tuulbergi Katariina II meeskond saavutas Euroopa meistrivõistluste hõbeda, Eesti karikavõidu ja esikoha võistlussarjas FINEST Offshore.

“Ehkki tänavu saavutasid meie sportlased suurepäraseid tulemusi pea kõikides purjetamise distsipliinides, võib aastat 2019 nimetada eeskätt avamerepurjetamise aastaks,“ ütles Eesti jahtklubide liidu president, Pärnu jahtklubi auliige Egon Elstein. “Eestisse tulid ORC-klassi maailmameistri tiitel ja Euroopa meistrivõistluste kolmikvõit. Väga eriliseks sündmuseks on kahtlemata Uku Randmaa saavutatud pronksmedal ümbermaailma soolopurjetamise võistluselt Golden Globe Race. Avamerepurjetamise tipud on esile kerkinud tänu suurepärasele ja laiapõhjalisele tööle noortega meie jahtklubides ja purjespordikoolides. Noori tuleb jätkuvalt purjetamise juurde ja noorteregattidest osavõtt kasvab. See ongi Eesti purjespordi arengumootor.”