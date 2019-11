Galerii: kollektsionäärid lõid oma kogud letti

Tellijale

Kivistot huvitavad just Pärnu jõe suudmest ja Munamäe ümbrusest postkaartidele saanud vanad Pärnu linnavaated. Sellest piirkonnast on tal enda hinnangul päris asjalik kogu aastatega albumitesse talletatud.

Arvu, kui palju vanu linnavaadetega postkaarte tal üldse kogus on, ei tihka Kivisto välja öelda. “Juba värvilisi kaarte on tal üle 100,” tunnustab kõrvallauas istuv kolleeg.

Põhjust, miks just Pärnu sadama piirkonna vaated on tema kogumisobjektiks saanud, ei oska Kivisto esimese hooga sõnastadagi. “Ise elan Räämal, aga merevärk on mulle südamelähedane,” pakkus ta. “Ühe piirkonnaga ei valgu ka teema laiali.”