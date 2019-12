Linnas seab end sisse muuseumiklubi Musse

Maja arendusjuht Maarja Padari-Kallit avaldas, et soov oli luua muuseumi ümber sõprade klubi. Ühtlasi jõuda tegevusega inimesteni, kes muidu väljapanekuid ei külasta. “Me mõistame, et kõiki ei pruugi huvitada ajalugu ega näitused. Nüüd saame pakkuda kultuuriüritusi. See on Musse põhiline väljund,” märkis arendusjuht.