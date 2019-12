Korvpallur Toomas Raadik mängib esimese matši Norra meistriliigas

Nimelt on Raadik sealses meistriliiga tiimis Bærum Basket. “Siinne treener oli minust väga huvitatud,” lausus Raadik. “Ta tutvustas mulle veidi nende stiili ja visiooni ning see tundus mulle sobiv paik.”

Raadik on Oslo külje all Bærumis läinud nädala kolmapäevast. Homme tuleb tal uue tööandja ridades esimene liigamäng.

Raadik viibis kümnes Rootsi liiga mängus väljakul keskmiselt 17 minutit, viskas selle ajaga keskeltläbi üheksa punkti ja hankis kolm lauapalli. See ei rahuldanud teda.

Ülehomme lõpeb nädalane katseaeg, mille jooksul on mõlemal poolel võimalus leping üles öelda. Varuplaan Raadikul praegu puudub. “Olen suhelnud mõne Eesti klubiga, kuid millegi kindlani pole jõudnud,” lausus ta. 201sentimeetrine ääremängija tunnistas, et veel Rootsis oli ta ühenduses Saksamaa madalama liiga klubiga ja kodumaaltki tunti tema vastu huvi, kuid praegune variant tundus talle suurema katsumusena.

Kuna Raadik pole Norras veel üheski ametlikus mängus kaasa löönud, ei osanud ta sealse liiga taset pikalt iseloomustada. Küll on Bærumi treener talle rääkinud, et hooaja eel kontrollmatšides pidasid nad Rootsi meistriliiga klubidega kenasti sammu.

“Siiamaani on klubi jätnud hea mulje,” kiitis Raadik. “Kõik on abivalmid ja aitavad mul siinse eluga kohaneda. Tiimikaaslased on ühtehoidvad ja sõbralikud.”