Kalev Vilgats: Hiinaga ja Hiinata

Ehitajate tee on juba praegu oma võimete piiril. Mis juhtuks siis, kui see tee peaks hakkama ühendama kaubajaama lennujaama ja sadamaga?

Äsjasel Pärnumaa arengukonverentsil “Kas raudtee all või peal – Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik” ei saanud me taas läbi Hiinata. Peab tunnistama, et Hiina tõuseb lähikümnendil oluliseks teguriks paljude riikide ja suurte projektide elus. Ent hiinlased pole heategijad, vaid külmalt majanduslikult kalkuleerijad.