Truu värvuline, kes veedab kaaslasega terve aasta

Talv on karm aeg, mil sulelised peavad pidevalt elu eest võitlema. Kogu päevavalge kulutavad sulelised toiduotsingutele ja ohutuse pärast koonduvad paljud linnud segasalkadesse. Mitu silmapaari aitab varakult ohte märgata. Sinitihased ja rähnid, seal­hulgas väike-kirjurähn, liituvad harva segarühmaga. Küll olen märganud, et sinitihased ja väike-kirjurähnid hoiavad tihtipeale kokku, sest neil on ühesugused huvid.