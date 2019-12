Tuurit-Tuuriti rahvatantsijate etteasted pälvisid tunnustuse

Kohustusliku kavaga esinesid pärnakad nii hästi, et jagasid esikohta ja parima tantsurühma tiitlit Tartu Tarbatu vilistlastega.

Pea 12aastase Tuurit-Tuuriti rühma juhendajad on Rüütli ja Tiiu Pärnits, grupi repertuaari kuulub läbilõige eesti rahvatantsu valikust, kuid on esitatud muude rahvaste tantsegi.

Rühma üks eesmärke on tõestada, et rahvatants ei ole ainult memmede-taatide pärusmaa, vaid põnev ja arenev Eesti kultuuri osa, mida on huvitav vaadata ja millega lust tegelda.