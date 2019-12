Ühisgümnaasiumi esindus arutles tulevikulinnade visiooni üle

Iga maa noored tutvustasid enda riigi traditsioonilist ja tulevikku vaatavat ökoarhitektuuri, kus tähtsal kohal on energia säästmise ja taastootmise ning looduslike materjalide kasutamine. Bulgaaria, Itaalia, Portugali, Hispaania ja Prantsusmaa traditsiooniline arhitektuur on Eesti omast erinev materjalide ja välimuse poolest. Eestis pea üle 2000 aastat tagasi alguse saanud rehielamuga ei sarnane eelnimetatud maade vanemad ehitised ei kujult ega materjalilt, kuid tulevikuarhitektuuris oli kõigi maade noorte jaoks ühine huvi liginullenergiamajade ja taastuvenergiasüsteemidega varustatud hoonete vastu.

Huvitavaks kogemuseks kujunes õpilastele ja õpetajatele savist telliste valmistamise töötuba, kus valmistati vastava vormi abil käsitsi savitelliseid ning savist ja õlgedest seinapinda, mis on traditsioonilise ehitustehnikana Prantsusmaal taas populaarsust koguv tehnoloogia. Savi kasutamisest arhitektuuris andsid ülevaate Strasbourgi ülikooli juures tegutseva Arhitektuuriosakonna õppejõud Kateryna Vysochina ja Mickaël Muller. Kuigi kaasajal on saviplokkidest müüridega majade ehitamine marginaalne, on huvi selle ala vastu oluliselt kasvanud. Tehnoloogia võimaldab ehitada väga kaasaegseid, ruumikaid ühiskondlikke hooneid ja eramuid, kus on püsiv sooja- ja külmakindlus, hoone on loodust säästev ja tervisesõbralik.