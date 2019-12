Ärksaid lapsi ootavad loodusmajas põnevad töötoad

Eesti teadushuvihariduse liidu esimehe Heilo Altini sõnul on LTT oluline valdkond, kuna see puudutab kõiki eluvaldkondi.

“Teadushuviharidus pole nii populaarne ja lihtsasti mõistetav kui jalgpall või laulmine, kuid just teadusringid annavad lastele vajalikud tulevikuoskused,” sõnas Altin.

Kaheksa- kuni kümneaastased lapsed on oodatud igapäevateaduse ringi, kus uuritakse ainete olekuid ja omadusi, meisterdatakse laavalampi, määratakse kodus leiduvate vedelike happelisust, tehakse gaasi ja muudetakse üks kummalise vedelik magustoiduks.

“Huvialade valik noores eas on väga oluline tuleviku mõjutaja ning avatud teadusringide päev annab võimaluse tuua LTT-valdkonna huviringid ja nende olulisuse paremini nähtavale ja annab avastamisvõimalusi igas vanuses noorele. Samuti on see suurepärane viis perega kvaliteetaega veeta,” rääkis Altin.