Jonna Pechter: Kas pärnakad elavad üle oma võimete?

Need, kes esimese hooga arvavad, et Ida-Virumaal elavad vaesed, eksivad rängalt. Keskmine brutokuupalk Pärnumaal 2019. aasta esimeses kvartalis oli statistikaameti andmetel 1111 eurot, seevastu Ida-Virumaal 1122 eurot. Seega näeme, et palgad on ida pool isegi suuremad kui suvituse-Mekas.