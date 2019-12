Romek Kosenkranius: Meie ja sillad

Pärnu linnavalitsus on otsustanud asuda jõuliselt sillaprobleemide lahendamise kallale. Kui kulud ei osutu ülemäära suureks, on plaan A igal juhul uue silla ehitamine.

Ülemöödunud nädalal linnavalitsusse jõudnud uuring, mille korraldas Pärnu Kesklinna silla remondiks projekti koostama pidanud OÜ Selektor, ei toonud meile väga palju uusi teadmisi silla seisukorra kohta. Et silla tehniline seisund ei ole kiita, on kõigile teada ja keegi ei kahtlegi selles, et Kesklinna sild vajab lähiajal remonti. Segadust tekitas pigem asjaolu, et uuring ei vastanud mitmele tähtsale küsimusele, mis kerkisid päevakorda linnavalitsuse teede peaspetsialisti Jaak Kanniste tellitud ekspertiisis Kesklinna silla uuringu kohta. Ekspertiisi koostanud Tallinna tehnikaülikooli sillaehituse emeriitprofessor Siim Hiidnurm ja sillaehituse professor Juhan Hiidnurm OÜ Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroost andsid Selektori koostatud sillauuringu-dokumendile üsna vastuolulise hinnangu ja tekitasid veel rohkem küsimusi.