Pärnakas teeb EMil jooksukoondise debüüdi

Eestist läheb Portugalis starti viis jooksjat. Meestest võistlevad veel Olavi Allase ja Karel Hussar, naistest on stardis Johanna Ardel. Meeste U20 arvestuses teeb kaasa Robert Telpt.

Eelmisel aastal osalesid tänavusest koondisest EMil Allase, kes sai 68. koha, ja Hussar, kes oli 81. Ülejäänutele on tegu esmakogemusega sel võistlusel.

Koondise juht Toomas Tarm rääkis võistluse eel, et Eesti sportlaste seis on hea. “Kõik jooksjad on terved ja heas konditsioonis,” ütles Tarm.