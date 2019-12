Pikavere Jõulumeloodiale juhatab 1500 küünla sära

Kontserte vabal ajal ja tihti oma raha eest korraldaval Kappakul on kindel siht: säilitada aina tühjemaks jooksvas kodukandis elu. “Ma tahan, et siin majas oleks hing,” lisas mees, lootes kultuuriüritustega tuua Pikaverre särtsu.

Kuigi kontserdiga tulu ei teenita ja tihti tullakse ots otsaga kokku, soovivad eestvedajad toetada abivajajaid. “Oleme raha andnud koolimajale, mullu leidsime internetist Inglipuu kampaania. Tänavu võtsime ühendust heategevusfondiga Unistuste Päev,” nimetas Kappak. “Ehk on mõnel poisil huvi rasketehnika ja koppade vastu. Saaksime maal selleteemalise päeva korraldada.”

Jõulumeloodia toimub kord aastas. Eesmärk on teha rohkemat. “Põhitöö kõrvalt on aga raske midagi korraldada. Mõnetunnise kontserdi tegemine nõuab minult mitu nädalat,” avaldas mees. “Mõni idee on küll olemas, kuid nende väljahõikamiseks veel liiga vara.”