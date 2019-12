Kiusamise karussell – sõit vastu tahtmist

Iga viies koolilaps kannatab kiusamise all ja iga kümnes laps on ise kiusaja, see selgus mõne aasta eest tehtud uuringust. Et statistika ei valeta, kinnitab selle loo kirjutamise eel esitatud üleskutse, leidmaks inimesi, kes kiusamisega kokku puutunud. Ühe õhtu jooksul reageeris kümneid inimesi.