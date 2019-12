Lapsevanemaid nörritab legendaarse vutitreeneri lahkumine

Tellijale

“Mu 15aastane poeg tuli eile õhtul koju ja nuttis,” rääkis Pärnu jalgpalliklubi 2004. aasta poiste treeningurühmas harjutava Eke ema Anu Pikk. Tema sõnutsi jahmatas poega see, et treeningul rivistati meeskond üles ja noortele vutimängijatele tehti teatavaks tõsiasi: see jääb neile senise treeneri Mart Paumäega, kellega grupp on käinud koos kümmekond aastat, viimaseks harjutuskorraks. Samuti öeldi, et edaspidi hakkavad poisid treenima klubi esindustiimi duubelmeeskonnaga, kes lööb kaasa meeste Eesti meistrivõistluste viiendal liigatasemel ehk kolmandas liigas.