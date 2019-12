“Aktuaalne Pärnumaal”: Ajakirjanikud rääkisid raudtee auditist

Tellijale

Vilgats tahtnuks Rail Balticu lahkuvatelt ajameestelt küsida nende äramineku põhjusi, aga need oskasid pärast oma sõnavõtte üsna ruttu märkamatult minema minna. Rail Balticust oli põhjust rääkida veel seetõttu, et Eesti riigikontroll leidis projekti elluviimises vajakajäämisi. Raudteeprojekt on Pärnumaale oluline, kuna üle poole Eesti lõigust kulgeb mööda Pärnumaad.