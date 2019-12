Koidula kool peab poetessi sünnipäeva

Pikaaegse traditsiooni kohaselt kogunes koolipere fuajees Lydia Koidula bareljeefi ees, et lasta kõlada Koidula luulel ja laulul. Iga klassi esindajad asetasid sinna jõulutähe, kaunistamaks ja tähistamaks luuletaja sünniaastapäeva ja jõuluaega. Tavaks saanud ettevõtmisi jagub sel ajal muidki.

Seoses Koidula muuseumi remondiga toimub konkurss Pärnu muuseumis. Peale Koidulauliku loomingu esitatakse teistegi luuletajate kirjutatut, sel aastal on kaasautor Karl Martin Sinijärv, kes kuulub ka võistluse žüriisse.

Sama päeva õhtul on tõrvikutega rongkäik, kus osaleb kogu koolipere ja mille põhisündmus – pühalik hetk – on Koidula ausamba juures. Sinna on oodatud nii kooli vilistlased kui linnarahvas. Sõna võtavad Koidula muuseumi direktor Elmar Trink ja Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo. Loetakse poetessi luulet ja esineb kooli segakoor.