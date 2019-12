Silja Saar: Peame valjul häälel rääkima pensionist

Need pensionärid, kes saavad lisaraha mõnest sambast, teavad, et seegi pisku ei muuda pensioni elamisväärseks, kuna meie elatusraha on liiga väike.

Eesti valitsus on asunud otsustuskindlalt lahti muukima Eestis kehtiva pensionisüsteemi aluspõhimõtteid. Kahjuks teeb ta seda mõtlemata ja kiirustades. On põhjust kahelda, et selle reformi eesmärk on Eesti kodanike tegelik ja pikaajaline kasu. Või vähemalt ei ole pikaajalise mõju peale ülearu palju mõeldud.