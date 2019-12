Tellijale

Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa sõnutsi avaldas Pärnumaa tänavune saak muljet, sest mullu anti teada vaid tosinast sõidukist. Valdadest olid aktiivsemad Lääneranna ja Saarde, samal ajal kui Pärnust ja Sindist laekus mõni tellimus. “Tundub, et linnaelanikud saavad kasutult seisvate masinate probleemiga ise hakkama ja probleem on pigem kaugemate valdade elanikel,” tõdes Kollamaa ja lisas, et osa masinaid on veel ära vedamata.