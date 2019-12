Õpilased tutvustavad Siinmaa pargi visiooni

Esitlusele on eelnenud paari kuu pikkune töö, mida on eest vedanud ühisgümnaasiumi kunsti- ja arhitektuuriõpetaja Marika Ristmäe. Kaasati maastikuarhitektki. Peale selle korraldas Eesti maaülikooli lektor Kadri Maikov oktoobris ja novembris loenguid ja töötube, et Siinmaa pargi visiooni kujundamisel võetaks arvesse tervendavate aedade kriteeriume, et pargist saaks lõõgastust ja rahu pakkuv roheala.