Selleks, et tants Pärnu linnasüdame sildade ümber ei lõpeks õlekõrre, põie ja viisu moel Emajõe vetes, on käes viimane aeg langetada sillaehituse edasimineku otsus ning teha see emotsioonideta, adekvaatsetele uuringutele toetudes ja linna rahakotti realistlikult hinnates. Samal põhimõttel tasub toimida kahe silla vahel oma sündi ootava Läänemere kunstisadamaga (LKS).