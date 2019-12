Tellijale

Meie maastikel toimetab ühtekokku üheksa rähniliiki, kellest ­vana metsa lembeseim ja vaikseim toksija on just laanerähn. Võrreldes teiste puuseppadega jääb laanerähn silma mitmel põhjusel. Nii ­nagu nimigi ütleb, on kolmvarvas-rähnil kolm varvast, teised turnivad puudel nelja abil. Ta on üks meie väiksemaid rähne ja temast pisem on üksnes väike-kirjurähn, tihasemõõtu suleline. Laanerähn püsib aasta läbi samas sulestikus, jättes musta-valgekirju üldmulje. Isase laanerähni kukalt ehib aga sidrunkollane mütsike.