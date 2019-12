Kliimastreike korraldav neiu pälvis presidendi tunnustuse

Seekord olid varem eraldi toimunud kodanikuühiskonna aasta tähtede ja aasta vabatahtlike tunnustusüritus kokku pandud, vastuvõtt oli esinduslik, rahvarohke ja kõrgetasemeline.

Kokku oli sel aastal kandidaate 200, kellest valiti välja ja tunnustati kaheksat.

Kodanikuühiskonna aasta hääle tiitli pälvis Fridays for Future (FFF) Eesti, mis on osa Rootsi kooliõpilasest Greta Thunbergist innustust saanud üleilmsest noorteliikumisest, mis kutsub üles ette võtma jõulisi samme, et leevendada kliimakriisi.

Tiitli pälvinud esinduses astus presidendi ette tunnustust vastu võtma Paikuse põhikooli 9. klassi õpilane Triine Kose.

FFFga korraldavad noored kliimastreike, mis toimuvad Tartus ja Tallinnas iga nädal reedeti. Pärnus streigitakse siis, kui toimub suurem üldstreik, mil meelt avaldatakse kogu maailmas. Siiani on Pärnus toimunud neli streiki.

Meeleavaldustega nõuavad noored, et Eesti valitsus koostaks tegevuskava, mis vähendaks Eesti panust kliimasoojenemisse. Inimeste elukeskkonna säilimiseks ja ökokatastroofi vältimiseks on vaja hoida globaalse temperatuuri tõus alla 1,5 kraadi. Seetõttu taotletakse streigiga Eestis põlevkivi kasutamise märgatavat vähendamist ja kiiret üleminekut taastuvenergiale. Streikima on oodatud kõik, kes näevad kliimamuutustes probleemi, millega viivitamata tegelda tuleb.

FFF meeleavaldused on rahumeelsed, oma sõnumit edastatakse kõnedes, lauludes, hüüdlausetes ja rongkäikudes.

Triine Kose on Paikuse kooli särav täht, kes naaseb olümpiaadidelt ja konkurssidelt alati auhinnakohtadega, õpib viitele ja osaleb aktiivselt koolielus. Juba algklassidest peale on tema sihikindlus silma paistnud. Triine teadlik liikumine oma eesmärkide suunas on temaealiste hulgas küllaltki haruldane, aga ääretult positiivne ja innustav. Ta on mitmekülgne inimene. Juba algklassides pälvis Triine Zonta klubi andeka lapse stipendiumi. Nüüd on sellele lisandunud Paikuse parima ja kaks aastat järjest Pärnu aasta aktiivse noore tiitel.