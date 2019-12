Tunnustuse pälvis mitu meie rahvakultuuri edendajat

Aasta teo Lokulaud ulatati Anna Raudkatsi tantsuseltsile (ARS), kelle algatusel ilmus tantsutaat Ullo Toomi raamatu “Eesti rahvatantsud” kordustrükk. “Mullu 65aastaseks saanud kogumik on olnud kasutuses kõik need aastad ja muutunud rariteediks. Kordustrükina ilmunud väljaanne on eriline, sest lisatud on Toomi õpilaste ja kolleegide mõtted,” kiideti ARSi Eesti rahva peo juubeliks valminud kingi eest.