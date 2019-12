Tonnide viisi prügi ootab kirjavahetuse lõppu

Tellijale

Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme hinnangul on Liblika 2 kinnistul koristamist vajavate jäätmete mahtu raske hinnata, kuna rämps on maaüksusel laiali. Siiski võib maalapil leiduda ligemale kümme tonni prügi. Sinna on viidud ehitus- ja lammutusjäätmeid, vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid, aia- ja haljastusprahti.