Kohus mõistis 13aastase poisi elutee lõpetanud nooruki vangi

Kuna süüpingis istunu on alaealine ja teema äärmiselt tundlik, peeti kohut kinniste uste taga.

Kriminaalmenetlus käis karistusseadustiku niisuguse paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist, kui sellega on põhjustatud surm. Muidu karistataks selle eest nelja kuni 12 aasta pikkuse vangistusega, ent alaealisele üle kümne aasta türmi mõista ei saa.

Eakaaslased veetsid Jaansoni rajal Kesklinna silla lähedal garaažide juures aega, kuni tekkis konflikt. Lääne prefekt Kaido Kõplas on varasemas leheloos öelnud, et peksmist vaatas pealt mitu alaealist. Pärast peksmist jäeti ohver üksi.

Politsei pidas nii peksja kui vägivalda pealt vaadanud noored kinni mõni tund pärast intsidenti. Täna Pärnu Kuninga tänava kohtumajas otsust kuulnu oli sellest ajast tänaseni vahi all.

Kaks päeva pärast 13aastase poisi surma teatas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar toimetusele, et 24. juulil vabanes kuus päeva hiljem tuttavat peksnud nooruk Maarjamaa hariduskolleegiumist, ehkki 16. juulil oli linnavalitsus saatnud kohtule taotluse pikendada noormehe kinnises lasteasutuses viibimist. Meedianõunik märkis, et 17. juulil Pärnu maakohus keeldus sellest.

Kohtu presiesindaja Viivika Siplane aga selgitas tookord, et omavalitsuselt tuli taotlus nooruki kinnises lasteasutuses viibimise pikendamiseks esialgse õiguskaitse korras, kuigi sotsiaalhoolekande seaduse järgi lapse kinnisesse asutusse paigutamisel, aga ka seal viibimise pikendamise ja lõpetamise menetluses esialgset õiguskaitset ei rakendata. Sisuliselt väitis niisiis kohtu esindaja, et linnavalitsus vormistas taotluse valesti.

Sotsiaalkindlustusameti arvamust teenuse pikendamise kohta taotles Pärnu linnavalitsuse lastekaitsespetsialist 12. juulil. Amet leidis, et lapse heaolu on võimalik tagada teiste vahenditegagi kui kinnise lasteasutuse teenusega, kuna taotluses toodud rikkumised ei viidanud agressiivsele käitumisele ega sellele, et laps võiks ohustada kellegi turvalisust. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond saatis linnale oma arvamuse 26. juulil ehk kaks päeva pärast nooruki kinnisest asutusest vabanemist.