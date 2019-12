Pärnakad purjetasid Prantsusmaal

Küsimusele, kas sel talvel on pärnakatel plaanis startida soojadel vetel veel mõnel regatil, kostis lõppeval aastal Eesti parima jääpurjetaja tiitli pälvinud Kosk, et suvisele purjetamisele on selleks korraks joon alla tõmmatud. “Nüüd pühendun vaid jääpurjetamisele. Usun, et suudan nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel oma medalipotentsiaali realiseerida,” lausus ta.