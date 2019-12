Rain Jung: Kuhu kaovad Pärnu linna jäätmed?

Jäätmemajandus on midagi sellist, mis suuremale osale inimestest huvi ei paku: mida kiiremini ja odavamalt nendest lahti saab, seda parem. Olgem ausad: ega see huvita ka omavalitsusi, peaasi, et kõik toimiks nii, nagu peab. Selline olukord võimaldab jäätmete käitlemist kirjeldada mustkunstina: panen jäätmed konteinerisse ja järgmisel päeval on need sealt kuhugile kadunud, RagnSells ASi auto on ära viinud. Tõeline hookuspookus! Ühelt poolt ongi hea, et jäätmeid käideldakse märkamatult. Teisalt ei tohi unustada, et jäätmekäitlus on äri ja äriedu nimel võibki prügi mõnikord sõna otseses mõttes ära kaduda.