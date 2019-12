Kalev Vilgats: Parem ja jõukam elu

Olen viimasel ajal tähele pannud, et kõigile muudele hädadele on lisandunud veel üks. Ma kuulen ühte, näen, loen ja kogen hoopis midagi muud. Meie elu olevat märkimisväärselt parem ja jõukam. Alles kuulsin kedagi kinnitavat: meil pole eales olnud nii head ega valikuvõimaluste rohket elu. Ega vist. Ent mul on raske vaielda inimesega, kes enda näitel tõestab ära, et 120rublase pensioniga tuli paremini toime ja jäi ülegi kui nüüd 400eurosest elatisrahast, mida ekslikult pensioniks nimetatakse.