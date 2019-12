Kuhu minna, mida teha?

Krihvel küsitles läbi kõik omavalitsused ja sai kokku päris korraliku ürituste nimekirja. Jõulueelsesse aega jätkub tegevust rohkem. On nii kontserte, kus astuvad üle eakaaslased, kui ka laatasid, kus käsitööliste tehtut uudistada, niisama läbi jalutada.

Pärast pühi peab aga ­endal initsiatiivi jaguma, et igav ei hakkaks. Meie soovi­tame aega sportlikult veeta. Miks mitte võtta ette suusatuur Jõulumäel või kulgeda Pärnus Raba 5 noortekeskuse rulapargis? Samuti on iga päev ja iga ilmaga avatud kergliiklusteed ja terviserajad. Ja seal on tegevused tasuta!