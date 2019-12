Noor hakkaja Kaari: Kogemused vabatahtlikuna aitavad elus läbi lüüa

Kaari Pulst abistas vabatahtlikuna Studio Happy Dancersit Baltic Cupil. FOTO: Erakogu

Kuulusid veidi aega tagasi­ toimunud noortekonverentsi “Lahe koolipäev” meeskonda partnerlusjuhina. Teatavasti on tegu Eesti suurima noortele mõeldud konverentsiga. Palun seleta, kes on partnerlusjuht.

See on ülilahe amet ja imeline üritus. Partnerlusjuhi töö on tegelda inimestega, tänu kellele on üritust korraldada võimalik. Tuleb suhelda organisatsioonide ja firmadega ning luua häid suhteid. Kui varem olin ma kokku puutunud enamjaolt sponsorite otsimisega, siis juba mõne kuuga, mil ma olin “Laheda koolipäeva” partnerlusjuht, arenesin tohutult palju. See amet ei ole ainult suhtlus inimestega, vaid sa saad areneda mitmel tasemel.

Kas nõnda noorena on keeruline sellises ametis tegutseda? Kas on ette tulnud hetki, kus sind ei võeta tõsi­selt?

See, kui keeruline miski on, oleneb suuresti inimese mõttemaailmast. Kui oled ise tubli ja tahad midagi korda saata, on alati võimalus. Loomulikult tuleks tajuda piire, et sa ennast liialt ei koormaks ja lõpuks ei murduks.

Neid hetki, kui mind ei võeta tõsiselt, on ilmselt olnud, aga kuna­ ma olen selline inimene, kes ei lase ennast mõnest tagasilöögist või arvamusest mõjutada, siis otseselt see pole mind takistanud tegemast asja, mida ma armastan.

Sellegipoolest on aus kriitika alati hea, sest just nii saab õppida ja asju paremini teha.

Mis tunne oli seista konverentsi laval, saalist vastu vaatamas üle 1000 noore, ja mõelda: “Mina olen üks neist, tänu kellele on nad siin”?

Võimas tunne: mõelda, et aasta tagasi olin mina see, kes aplodeeris korraldajatele, ja nüüd ma seisan ise teiste ees. Ma väga loodan, et nii nagu mina sain mullu novembris seal saalis olles inspiratsiooni, said ka teised noored meid laval nähes inspiratsiooni ja tahtejõudu.

Unustage mõte, et näiteks õpilasesinduses olemine või ­vabatahtlik töö on ajaraisk, sest selle eest ei saa tasu.

Oled olnud mitmel üritusel abiks vabatahtlikuna. Millised korrad on jäänud eredalt meelde?

Iga üritus erineb ja absoluutselt kogu aeg õpib midagi uut. Aga kõige eredamalt meeles on ikkagi “Lahe koolipäev”. Jah, ma küll ei olnud seal vabatahtlik, aga ma tegin seda tööd siiski vabast ­tahtest. Kõige paremini on mul meeles kõik meie koosolemised, sest need inimesed on lihtsalt nii lahedad ja armsad.

Teine väga lahe üritus, kus ma ikka abiks käin, on Studio Happy Dancersi Baltic Cup, kus on ka hästi toredad inimesed. Seal saab peale töötegemise alati palju nalja ja kõik need emotsioonid on nii vinged.

Samamoodi kõik muud üritused, kus olen vabatahtlik olnud: esimene, mis mulle meenub, on seltskond. Inimesed ei oska ette kujutadagi, kui palju kogemust ja tutvusi on võimalik niimoodi saada. Just tänu nendele kogemustele ja tutvustele on võimalik elus läbi lüüa.

Soovid tulevikus hoopis oma ilusalongi avada. Kust selline unistus?

See on, jah, üks minu 1000 ideest. Kui ma olin väike, unistasin oma salongi loomisest. Vahepeal kadus see ära ja mingi aja pärast tuli uuesti mõte hakata iseendale maniküüri tegema. See oli äkki ­juba neli-viis aastat tagasi, aga siis ma plätserdasin veel tavaliste lakkidega.

Ka teisel korral millegipärast eemaldusin sellest ideest, aga nagu öeldakse: kolm on kohtuseadus. Ja siin ma nüüd olen: augustis käisin geellaki baaskoolitusel ja nüüd teen sõbrannadele maniküüri.

Samal ajal mõlgutan mõtteid, kuidas luua ilu­salong, mis aitaks inimestel paariks tunniks põgeneda sellest kiirest internetimaa­ilmast ja annaks võimaluse avastada kogu iluteenuse vältel näiteks maailma vihmametsi.

Kas ja miks soovitaksid aktivisti elustiili teistelegi eakaaslastele?