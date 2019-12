268 uuenduslikku ruutmeetrit noortele

Üks HUUBi asutajatest Eerik Hannus rääkis, et idee sai alguse sellest, kui Pärnumaa noortekogu ja koostöötamiskeskus Forward­space otsustasid Pärnu gümnaasiumiõpilaste seas teha küsitluse, kus uuriti, mis noorte arust nende kodulinnas puudu on.

“HUUBil on kaks põhiees­märki: luua Pärnusse suur noorte kogukond ja luua võimalikult palju tasuta arenemisvõimalusi,” selgitas eestvedaja. Just seda sihti silmas pidades on meeskond loonud plaani 268ruutmeetrise pinna kohta.

Põnev paik tõotab tulla arendusruumist ehk hackerspace’ist. See on mõeldud näiteks arvutis arendustööde tegemiseks ja muusikaproduktsiooni, foto- ja videograafia töötubade korraldamiseks.

“Pärnus küll on juba üks noortekeskus, mille sihtgrupp lõpeb enam-vähem põhikooli­vanustega, kuid gümnaasiumiosa on kat­mata. See on täpselt selline aeg, kui noortel on paigas mingid ­sihid, kelleks nad tahavad saada ja mida nad tahavad osata. Meie anname endast parima, et luua Pärnus palju tasuta arene­mise võimalusi,” tutvustas Hannus.