Mis juhtub Pärnuga, kui kliima soojeneb

Kuid Greta polnud esimene teismeline protesti algataja. Mullu märtsis tegid seda USA noored, nõudes relvaseaduste muutmist pärast koolides toimunud massitulistamisi. Õpilased teadsid, et sellest sõltub just nende tulevik. Üheskoos marssisid nad tunnist välja ja täiskasvanud mõistsid, miks nad seda tegid: noorte enda elu oli ohus. Keegi ei käskinud neil tagasi koolipinki istuda.

Pärnust pärit atmosfäärifüüsik Heikki Junninen arvab, et Greta algatus on kiiduväärt, kuid selle mõju siiski piiratud. “See on sellise ühekordse efektiga võimas reklaam, info jagamise ja teadlikkuse tõstmise protsess,” selgitas teadlane.

Teadlikkust tõsta on vaja, sest inimestel ei piisa teadmisi kliimamuutuste kohta. Meil pole aimugi, milliseid tagajärgi kliima soojenemine kaasa toob. Räägitud on jääkarudest ja Veneetsiast, aga mis juhtub meie kodukohas?

“Arvestades Pärnu mereäärset asukohta, mõjutavad kõik merega seotud muutused otseselt siinseid elanikke. Hinnatakse, et sulav jää poolustel tõstab merepinda kuni meeter järgmise 100 aasta jooksul. Üldine merepinna tõus on üks probleem, kuid suurema tähendusega on kasvav tõenäosus, et Pärnut tabavad järjest tihemini ulatuslikud üleujutused,” rääkis tead­lane. Ohus on ranna rajoon kuni Karja tänavani, terve Vana-­Pärnu, jõeäärsed alad kesklinnas ja Rääma tänava ümbruses. ­“Ennustatakse ka tugevate ­tormide sagenemist, mis Pärnu puhul tõstab üleujutuste riski veel,” lisas Junninen.