Jõulufestival üllatab kunstlume ja hobustega

Heameelt valmistab eelkõige see, et ettevõtmisega on viimaks kaasa tulnud sealne vene kogukond. “Alguses tõmmati majade trepikodadest kuulutused maha,” kurvastas Värbu. “Siis mõistsin, et nad ei saanud lihtsalt aru, mis seal kirjas on.” Nii leidis järgmistelt plakatitelt venekeelsegi info.