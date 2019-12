Pühadesahvrit aitab täita jõuluehteis turg

Tellijale

“Talvelgi pakume kodumaiseid, Eesti inimeste kasvatatud-korjatud kartuleid ja õunu, mis perede keldrites oodanud turule toomist,” rääkis Pärnu Turg OÜ juhataja Sigve Varik, toonitades, et laadal säravad inimesed, kelle leivatöö ei ole kaubanduse või tootmisega seotud. “Turg on ja jääb meie oma inimeste paigaks. Siin ei kohta suurtootjaid ega ­uhkes pakendis kaupa. Kõik on lihtne.”