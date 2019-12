Karikatuur teletabletid. FOTO: Andres G. Adamson

Lõppeval nädalal meenus anekdoot ajast, mil korraldati poliitpäevi. Lektorilt küsiti: “Kas vastab tõele, et toiduainete tellimusi hakatakse vastu võtma telefoni teel?” Lektor vastas: “Jah, vastab küll, kuid väljastama hakatakse toitu televiisori kaudu.” See habemega anekdoot meenus, kui lugesin Pärnu Postimehe esikülje­lugu, kuidas perearst annab ­patsientidele nõu videokõne vahendusel. Ja see polegi nali, kui kuskil maakohas on perearsti praksis täitmata.



