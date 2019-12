Raadiosaade: Kui kolmas sild valmiks, võiks see pälvida Pärnu aastate teo tiitli

Erala tutvustas, et tegusid, mis rahvahääletusele jõudsid, on tavapärasest ühe võrra rohkem: 16. “Me ei suutnud laekunud ettepanekutest nii palju välja praakida ja siis mõtlesime, et miks me end piirame,” põhjendas ta.

Kaasava eelarve hääletuse tulemused on avalikud ja kolm ideed on ülejäänutel eest ära rebinud. Jaakson oli seisukohal, et need, kelle südamele on lähemal mõni edetabeli lõpu poole jäänud ettepanek, võiksid siiski oma hääle anda.