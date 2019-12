Pärnus tulevad peagi tehnoloogiapäevad

Koolide ja firmade koostöö tulemusena saavad õpilased ülevaate kodumaakonna ettevõtetest. Eri ametikohtadega tutvudes ja töötubades osaledes saavad noored aimu, kas neile meeldib konkreetne eriala ja mida tuleb õppida, et sel alal töötada. Praktilisi ülesandeid lahendades seotakse koolis õpitav päriseluga, õpilased mõistavad, miks on koolis vaja õppida eri aineid ja kus neid teadmisi hiljem kasutada saab.

Ettevõtjate seisukohast on tegemist investeeringuga tulevikku. Oma tegevuse tutvustamise kaudu ollakse noortele toeks õige eriala valikul ja sillutatakse teed töötajate järelkasvuks. Kui noored teavad, millised võimalused on kodumaakonnas (või Eestis), on lootus, et pärast õpinguid tulevad nad kodukohta tagasi ja panustavad siinse ettevõtluse arengusse.