Tellijale

Eesti Vabariigi esimene haridusminister Peeter Põld teadis, et imevõim asub maakamaras, millel elame ja kus on elanud meie esivanemate pikk ahelik. Rikkus aadeteta on umbtee. “Aated teostuvad ja elustuvad üksnes siis, kui on olemas aatemehed, kelle poole aupaklikkuse ja lugupidamisega alati ja igas olukorras üles vaadatakse,” on Tuulik samal arvamusel Põlluga, kes omal ajal võetud seisukohas polnud kaugeltki üksinda.