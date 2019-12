Kalev Vilgats: Soojeneme edasi

Tellijale

2. detsembril alanud kliimakonverents ei tõotanud tulemust, sest kokku põrkasid keskkonda saastavate suurriikide ja keskkonnamuutuste all kannatavate väikeriikide huvid. Vahepeal veel teised, kes saavad aru, et kliima soojenemine pole hea, kuid ei saa majandusliku käekäigu tõttu teha liiga äkilisi liigutusi.

Laupäeval lipsas uudistesse juba sõnum, et kliimakõnelused on läbikukkumise äärel. Pühapäeval need lõppesid, kuid äärmiselt kesise tulemiga. Vaja on kiiremaid samme ja riikide kliimakavad tuleb viia kooskõlla Pariisi kokkuleppega. Peamine ehk kasvuhoonegaaside kvoodi kaubanduse reeglid jäid kokku leppimata. Lepe tuleb saavutada järgmisel aastal Glasgow’s. Seni soojeneme edasi.