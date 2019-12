Vanas bussijaamas näeb valguse ja armastuse mängu

Tellijale

“Mulle meenub Argo telefonikõne. Lahendasin Tallinna värava juures viimaseid tehnilisi probleeme, kui ta helistas ja ütles: “Ma pole mitte kunagi nii palju inimesi näinud vanalinnas. ­Appi!” Tema emotsioon ei jõudnud ­mulle täpselt kohale. Mõtlesin: kas neil on paanika?” mäletab festivali lavastaja Kaili Viidas. Muretsemiseks polnud aga põhjust.

“Ma ei osanud oodata, et kohale tuleb nii palju inimesi,” lisas Viidase meenutuse peale ettevõtmise videokujundaja Argo Valdmaa. Uue ürituse nägemus kõnetas inimesi ja meeskond sai kinnitust, et seesugune festival on Pärnus oodatud.