Galerii: jõuluolümpial võistlesid 16 riigi esindused

Iga klass oli omale loosi teel valinud riigi, mida tutvustati ja mille lipu all võisteldi. Kohal olid Hispaania, Soome, Holland, Jamaica, Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Iirimaa, Mehhiko, Hiina, Saksamaa, Kanada, Prantsusmaa, Venemaa, Brasiilia, Kreeka ja Eesti.

Kavas olid jõulueide ja -taadi teatevõistlus, päkapikkude täpsusvisked, pimevolle ja talendivoor. Viimasena mainitus sai näha nii žonglööri, üherattalisel rattal sõitjat, tantsijaid kui vaimukaid etendusi. Uudselt lähenesid kaerajaanile Eesti lipu all võistelnud õpetajad.

“Minule oli see teine jõuluolümpia ja mida aasta edasi, seda ühtsemaks see muudab nii kooli kui minu oma klassi,” rääkis Ühisgümnaasiumi G2a klassi õpilane Marin Vilk, kelle sõnutsi olümpia ettevalmistus algas juba novembris.

“On näha, et meie kool on ühtne ja traditsioonid on kõigile tähtsad. Minu klass jäi ka selleaastase jõuluolümpiaga igati rahule ja juba ootame järgmist,” lisas Vilk.