Pudelitest kuused ja prügimäeteater: Kaluriküla rahvas peab jõule loodust hoides

Lindi küla rahvas etendab homme lasteaias-algkoolis-rahvamajas esimest täispikka “meie oma” teatritükki, milles ligemale tunni jooksul seiklevad-avastavad-kurvastavad-rõõmustavad prügimäel elavad loomad ja linnud. “Kui väikeses Lindi lasteaias-algkoolis midagi ette võetakse, siis ikka südamest ja suurelt. Juba sügise hakul sai ühiselt otsustatud, et tänavuste jõulude kandev idee on loodushoid,” selgitas lapsevanemast lindikas Merle Jantson, kes muusikust kaasa Jaanusega on ühtlasi ettekantava näitemängu teksti ja laulude autor.