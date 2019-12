Galerii: Mara Ljutjuk värvis teatri hallid kardinalid säravaks

“Emotsionaalse ja majandusliku mõõna ajal aitab ellu jääda teadmine, et ma ei saa maalimiseta elada. Ükskõik kui raske ka pole, see teeb tugevaks ja õnnelikuks,” sõnas teisipäeval Endla teatrigaleriisse 14 taiest üles riputanud pealinna maalikunstnik Mara Ljutjuk. Teadmine, et maalimine on kutsumus, jõudis talle pärale pärast kolmandat last.