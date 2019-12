Rahvas valis Pärnu aasta teoks romantilise laudtee valmimise

Et ülekaalukalt suurima poolehoiu võitis rahvahääletusel just nimelt muuli kergliiklustee, paneb lõppevale aastale ilusa punkti, sest oli ju 2019. aasta Pärnus kuulutatud muulide aastaks.

“Muuli kergliiklustee suur edu teise koha ees näitab, et igati korralikku laudteed pidi muuli juurde pääsemine läks korda väga paljudele linlastele,” märkis Pärnu aasta teo konkursi üks korraldajaid, Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala. “Hea meel on sellegi üle, et kandidaate aasta teo valimiseks esitas mitukümmend lugejat ja nimekiri sai pikk.”