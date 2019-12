Amet kutsub paugutajaid ettevaatusele

Tellijale

Amet märkis, et igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tõttu viga mitu inimest ja enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. Viimase viie aasta statistika näitab, et paljud ilutulestikuga seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud lapsedki.