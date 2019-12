Aivar Raudver: Ühtegi inimest ei tohi maha kanda

Tellijale

“Mäletan, et mul oli algusaastatel üks tõesti võimatu tüüp. Pidin ta siit keskusest välja saatma. Lõin käega ja mõtlesin, et sellest mehest ei tule midagi head. Ta käis vangis veel ära, istus kümme aastat. Aga nüüd on ta korralik, tal on pere ja kõik olemas,” meenutas Raudver. Pärast seda ei kaota ta ühegi inimese puhul lootust. “Kuni inimene elab, on võimalus,” kinnitas ta.