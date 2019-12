Tellijale

Korstna talus toimetav jõuluvana Ärni siin muutust ei näe. Ta on 40 aastat, punakuub seljas, ukselt uksele käinud. Laste ootus ja rõõm püsib endiselt siiras ja ehe. “See, kui palju nad jõuluvanalt kinke ootavad, on koduste suurte päkapikkude kujundada,” märkis taat. Mida rohkem saad, seda vähem oskad rõõmu tunda. Ärni on täheldanud, et kodud, kus rõhk ei ole kingitustel, laps saab paar–kolm kingitust, on rohkem tunda koosolemise rõõmu. “Lähed teise kohta, kus juba kingikotte kolm. Seal ainult üks kribin-krabin käib,” tõdes ta.