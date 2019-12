Sirje Niitra: Jõulud – kas kõigile rõõmupüha?

Tellijale

Pelgalt mõtlemisest on muidugi vähe kasu. Enamikus peredes on kena komme viia jõulude eel ja ajal lähedaste hauale küünal. Õhtuhämaruses kalmistul vilkuvad tulukesed näitavad, et neid, kes läinud, pole unustatud.

Aga kuidas on elavatega? Nendega, kes on oma koju nelja seina vahele istuma jäänud kas kehva tervise või selle pärast, et neil pole ühtegi lähedast inimest, kes läbi astuks. Märkame siis neid ja koputame näiteks naabrimemme või -taadi uksele, et talle häid pühi soovida ja veidi juttu ajada!